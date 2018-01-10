Китаянка устроила свару с проводниками из-за опоздавшего на поезд мужа

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В Китае учительница попыталась задержать отправление высокоскоростного поезда, на который опаздывал ее муж. Об этом сообщает газета «Синьань ваньбао». Видео опубликовано на китайском портале QQ.

Супруги вместе с дочерью изначально перепутали вокзалы в городе Хэфэй (провинция Аньхой), поэтому еле успевали на нужный поезд. Женщина с ребенком уже была на перроне, когда состав был готов к отравлению, однако мужчину задержали на пункте проверки билетов в здании вокзала. В итоге учительница встала в дверном проеме вагона и отказалась его освобождать, пока не придет ее муж.

Проводники попросили женщину выйти, так как состав не может тронуться, пока все двери не будут закрыты. В ответ на просьбу преподаватель устроила скандал. Затем сотрудники железной дороги силой вытолкнули женщину из состава.

После случившегося в местном департаменте образования заявили об отстранении учительницы от работы. Кроме того, была начата проверка поведения других преподавателей, чтобы подобные ситуации впредь не происходили.

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