В Китае переименовали «Макдоналдс»

Рестораны быстрой еды «Макдоналдс» в Китае изменили название на «Дзинь Гуун Мень», что дословно можно перевести как «Золотые арки», сообщает китайский новостной портал The Paper.

Как сообщили в компании, меняется только название сети, ассортимент останется прежним.

Минувшим летом компания «Макдоналдс» объявила о продаже 80 процентов своего бизнеса в КНР. Покупателями стали китайская государственная инвестиционная корпорация CITIC Group и американский инвестиционный фонд Carlyle Group.

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Новая компания, которая называется теперь Golden Arches China Management Limited, будет самой крупной франшизой «Макдоналдс» за пределами США. В настоящее время насчитывается около 2400 ресторанов сети в материковом Китае и 240 в Гонконге. В ближайшие пять лет в КНР планируется открыть еще полторы тысячи заведений.

В начале октября сотрудник лондонского ресторана «Макдоналдс» Камран Адан рассказал в интернете, как клиенту получить свежий заказ. Для этого достаточно потребовать квитанцию во время оплаты. Официанты ресторана с большой долей вероятности могут принять обычного покупателя за тайного инспектора компании по качеству.