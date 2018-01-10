Машину мертвой рок-звезды оценили в три миллиона евро

Спортивный автомобиль Iso Grifo A3/C, принадлежавший французскому рок-певцу Джонни Холлидею, будет выставлен на продажу британским аукционным домом Sotheby's. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги состоятся в Париже 7 февраля. Машина оценена в 2,5-3 миллиона евро. Автомобили Iso Grifo выпускались ограниченной серией с 1965 по 1974 год. Всего было выпущено 413 экземпляров. Принадлежавшая Холлидею машина была среди десяти первых, собранных в самом начале производства.

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Модель разработана итальянским конструктором Джотто Билзарини. До середины 1960-х он был главным инженером марки Ferrari. Iso Grifo собирались с применением комплектующих от американских спорткаров Chevrolet и Ford, кузова большей частью разрабатывались ателье Bertone. Представленному лоту добавляет редкости кузов работы дизайнера Пьеро Дрога для ателье Carrozzeria Sports Cars.

Джонни Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет) был в числе самых популярных рок-музыкантов Франции. За свою карьеру он выпустил более 60 альбомов, 18 из которых стали платиновыми. Артист также снялся в таких фильмах, как «Дьяволицы», «Специалист», «Чудовище», «Человек с поезда», «Ограбление по-французски» и «Розовая пантера 2». Холлидей умер в декабре 2017 года от рака легких в Париже в возрасте 74 лет.

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