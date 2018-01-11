ЕС объяснил отказ от выделения 600 миллионов евро Украине

Европейский союз отказался предоставить 600 миллионов евро финансовой помощи Украине из-за того, что власти не выполнили 4 условия из 21, выдвинутого объединением. Об этом заявил глава представительства ЕС в стране Хьюг Мингарелли, сообщает в четверг, 11 января, «Страна.ua».

Сейчас Брюссель обсуждает возможность выделения Киеву новой макрофинансовой помощи, отметил он. Во время саммита «Восточное партнерство» в ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с соответствующим вопросом.

Материалы по теме Такой бездолговый курс Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов

«И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине, с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — сказал Мингарелли.

1 декабря 2017 года Еврокомиссия заявила, что не предоставит Украине последний транш кредита в размере 600 миллионов евро из программы макрофинансовой помощи.

Ранее Мингарелли неоднократно заявлял, что Евросоюз откажет в финансовой помощи Киеву, если последний не выполнит оставшиеся требования программы экономических реформ. «Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе — запуск автоматической проверки электронных деклараций, третье — закон о кредитном реестре Нацбанка, и четвертое — проверка информации о бенефициарных владельцах компаний», — подчеркивал глава представительства ЕС на Украине.

ЕС начал выделять Украине кредиты с 2015 года при условии реализации согласованной с Брюсселем программы реформ в стране. Срок погашения кредитов составляет 15 лет. В феврале 2017 года было объявлено о выделении Украине кредита в размере 600 миллионов евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!