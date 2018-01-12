Украинские власти назвали собственную коррупцию орудием врагов государства

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проблема коррупции в стране используется врагами государства для дестабилизации внутренней обстановки. Об этом он рассказал грузинской версии журнала Forbes, интервью на русском языке публикует Depo.ua.

«Я верю, что много наших врагов заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И они делают это везде, в том числе за рубежом», — заявил он.

Гройсман также поведал, что время от времени сталкивается с проблемой коррупции и считает, что она преувеличена. Он полагает, что информация о коррупции в стране освещается «в наиболее негативном свете, для того чтобы Украина, вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо».

Также Гройсман заверил, что в значительном количестве сфер коррупция уже побеждена. «Ежегодно через государственные закупки проводились примерно 10 миллиардов долларов, которые осуществляются с помощью очень подозрительных программ. Мы ввели в эксплуатацию одну полностью прозрачную систему, которая, по моему мнению, является одной из лучших в Европе. Мы полностью уничтожили коррупционный фактор через интернет-закупки», — отметил украинский премьер.

При этом Гройсман признал, что коррупция еще существует в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги. «Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации. Это означает, что будет создана некая прозрачная система», — добавил он.

В ноябре постоянный представитель Международного валютного фонда в Киеве Йоста Люнгман заявил, что Украина ежегодно теряет до двух процентов ВВП из-за коррупции. По его словам, коррупция является вопросом не только правосудия, но и экономики.

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