Китаец по семь часов тестировал губную помаду и заработал 1,5 миллиона долларов

Китайский бьюти-блогер Ли Цзяци, тестирующий губную помаду на платформе Taobao, за 2017 год заработал 10 миллионов юаней, что по текущему курсу составляет около полутора миллиона долларов, пишет China Daily.

Цзяци тестировал на себе более 300 видов помад в день. Его ежедневные трансляции длились по семь часов, он прерывался только на то, чтобы попить воды, перекусить и сходить в туалет.

Фанаты прозвали блогера «королем помады» или «братом с железными губами». Отмечается, что в отличие от женщин бьюти-блогеров, которые готовы тестировать не более трех помад за раз, поскольку большее количество может травмировать губы, Ли может пробовать по 380 штук в день.

По словам Цзяци, он помогает поклонникам покупать лучшие продукты по низкой цене. Иногда магазины предоставляют его подписчикам скидки.

В конце 2017 блогера пригласили преподавать в Цзянсуский педагогический университет. Он будет вести курс под названием «Taobao Writing and Communications».

Taobao — крупнейшая интернет-площадка в Азии на стыке онлайн-ритейла и блог-платформы. Ресурс принадлежит компании Alibaba.

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