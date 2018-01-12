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Состояние Табакова ухудшилось

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Олег Табаков
Олег Табаков

Самочувствие народного артиста СССР Олега Табакова, уже более месяца находящегося в больнице, снова ухудшилось. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что прогнозы врачей неутешительны — состояние актера остается тяжелым с прогнозом в отрицательную сторону.

Ранее в январе сообщалось, что Табакова вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что в недуге актера обвинили стоматологов — ему диагностировали заражение крови, возникшее из-за установки зубных имплантов. Врачи не обратили на возникшие осложнения должного внимания. В результате у Табакова развился сепсис.

В первый раз в искусственную кому артиста ввели 27 декабря для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Отмечалось, что позже больной пришел в сознание и практически никого не узнавал.

82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Москва слезам не верит».

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