Бывшая жена Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах в российском кино

Актриса Ирина Безрукова, бывшая супруга народного артиста России Сергея Безрукова, рассказала о сексуальных домогательствах в российском кинематографе. Ее слова приводит 7days.ru.

«На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы», — заявила она. Имя обидчика Безрукова не уточнила.

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По словам артистки, «на съемках случаются улыбки, шутки, комплименты, но умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать».

В октябре 2017-го знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана. В ноябре секс-скандалы вынудили Алека Болдуина на всякий случай заранее извиниться перед женщинами.

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