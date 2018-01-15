Вылизавшего тарелку украинского депутата увековечили на посуде

На Украине выпустили серию посуды по мотивам видеоролика, на котором заснят народный депутат страны Антон Геращенко в процессе вылизывания тарелки в одном из киевских ресторанов. Об этом сообщает «Страна.ua».

В серии представлены три позиции: «В гордом одиночестве» (одна тарелка), «Лижем вместе» (две тарелки) и «Японамать» (четыре тарелки). Их цена варьируется от 250 гривен (менее 500 рублей) за одну тарелку до 850 гривен (менее 1700 рублей) за четыре.

Также продукт сопровождает инструкция по эксплуатации: «При минусовых температурах не лизать; Чужую не лизать, облизывать свою; Можно использовать как тренажер перед походом к шефу».

Видеоролик, на котором Геращенко вылизывает тарелку, появился в сети в начале декабря. Депутат заявил, что ничего зазорного в своем поведении не видит. «Мне нечего стесняться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций», — сказал он.

Геращенко пояснил, что видео было сделано во время дружеской встречи с заместителем посла Японии на Украине Митио Харада в ресторане восточной кухни. По словам депутата, одно из блюд показалось ему особенно вкусным, и он решил таким образом выразить почтение приготовившему его повару.

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