Предсказавшую воцарение черного короля британку выгнали из партии

Девушку 54-летнего лидера Партии независимости Соединенного Королевства лишили членства за оскорбительные комментарии в адрес невесты принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает The Daily Mail.

Джо Марни, называющая себя актрисой и моделью, в переписке с другом негативно отозвалась о Маркл, а также обо всех представителях черной расы, назвав их «страшными». Она написала, что американская невеста может «запятнать» королевскую чету, родив темнокожего потомка. В сообщениях она назвала избранницу принца потаскухой и тупой простолюдинкой.

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После публикации переписки девушка была немедленно исключена из партии.

Событие, скорее всего, негативно скажется на репутации лидера Партии независимости Генри Болтоне. Незадолго до Рождества Болтон оставил жену и двоих детей ради молодой Марни. За последнее время ни один из партнеров партийных лидеров не был исключен из ее состава.

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