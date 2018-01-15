Азербайджанец зарезал соседа из-за места на парковке

Житель столицы Азербайджана поссорился с соседом за парковочное место и убил его. Об этом сообщает агентство АПА.

Инцидент произошел в Ясамальском районе на западе Баку. В спор вступили двое мужчин, один из которых нанес другому девять ножевых ранений. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в городскую больницу, однако врачам не удалось его спасти.

По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1960 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана («Умышленное убийство»).

12 января сообщалось, что житель российской Камчатки убил своего приятеля за то, что тот съел все продукты с новогоднего стола. Двое друзей отмечали Новый год в квартире одного из них, однако после боя курантов продукты исчезли. Хозяин дома ударил гостя кулаком в голову и ушел праздновать к знакомым, оставив своего приятеля со смертельной травмой.

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