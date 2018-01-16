Великобритания столкнулась с нехваткой обнаженных дворецких

Компания Butlers with Bums, базирующаяся в британском графстве Кент, пожаловалась на нехватку в стране мускулистых мужчин, которые желают работать обнаженными дворецкими. Об этом сообщает издание Kent Live.

«На наших мускулистых дворецких огромный спрос на девичниках, вечеринках по случаю дней рождения и корпоративных мероприятиях по всей стране. Однако нехватка парней в Великобритании превращается в большую проблему», — говорит директор компании Дэн Харли.

Обнаженные дворецкие подают напитки и канапе во время вечеринок, а также участвуют в играх и развлекают гостей. Не считая фартука, воротника, манжет и галстука-бабочки, на них нет одежды.

После обучения обнаженные дворецкие, работающие в компании, получают 35 фунтов стерлингов (2700 рублей) за участие в мероприятиях продолжительностью до часа, 50 фунтов стерлингов за двухчасовые мероприятия и 70 фунтов стерлингов — за трехчасовые.

В 2015 году сообщалось, что социологи из Университета штата Колорадо в Денвере опубликовали исследование мотивации стриптизеров. Они пришли к выводу, что мужчины профессионально занимаются стриптизом, потому что это повышает их самооценку, а не ради денег.

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