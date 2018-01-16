Медведев признал важность интеллекта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что одним из ведущих ресурсов современной экономики является интеллект, он генерирует новые идеи и возможности, а избыток этого ресурса его не обесценивает. Такое заявление председатель правительства сделал на пленарном заседании Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.

Премьер добавил, что сейчас наступило время на стыке двух эпох. «Конец прошлого века был эпохой High-Tech, то есть периодом развития высоких технологий в промышленности, в сельском хозяйстве. А сейчас эта эпоха сопрягается с эпохой High-Hume — то есть высоких гуманитарных технологий, которые направлены на максимальное развитие и эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей», — сказал он.

Медведев отметил необходимость изменить отношение государства к системе образования. По его словам, новый технологический уклад во много раз повышает ценность интеллектуального капитала, который значит все больше в глобальной конкуренции. «В этих условиях именно человек становится главной ценностью и главным ориентиром в принятии управленческих решений», — заявил премьер.

Премьер добавил, что «классические» экономические показатели не всегда позволяют «точно судить о том, что действительно происходит с экономикой», и он считает одним из важных показателей удовлетворенность людей жизнью.

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