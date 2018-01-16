Вокруг казахстанской купюры разгорелся международный спор

Фотограф из Канады Кейт Тестер обвинила Нацбанк Казахстана в нарушении авторских прав из-за размещения на банкноте в 500 тенге изображения чайки. Об этом сообщает Радио Азаттык. По ее словам, было использовано ее фото, сделанное в 2010 году на острове Принца Эдуарда в Канаде.

Впервые фотография появилась на сайте Deviantart 24 июня 2010 года. О том, что фото использовали как фрагмент купюры, Тестер узнала недавно.

По признанию Тестер, у нее нет денег на адвоката. Она считает, что казахстанский ЦБ должен признать использование ее фотографии. Представители регулятора с фотографом не связывались.

В декабре 2017 года Нацбанк впервые обвинили в краже изображения чайки. Местные пользователи заметили, что похожая фотография была размещена в сети. Автором оказался швейцарский фотограф Марсель Буркхард, который заявил, что изображения совпадают на 100 процентов и потребовал указать авторство.

Банкноты номинальной стоимостью 500 тенге (около 86 рублей) были выпущены в обращение в Казахстане в ноябре 2017 года. В Нацбанке в ответ на обвинения в краже изображения говорили о том, что «поза и положение птиц, изображенных на банкноте, характерны всем представителям данного вида пернатых», а все детали рисовались вручную.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!