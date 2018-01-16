Один из лучших ресторанов мира накормит богачей спермой трески

В меню одного из ведущих ресторанов мира появится блюдо со спермой трески. Об этом рассказало издание Daily Star.

Ресторан «Нома» в Дании в следующем месяце собирается включить в меню особое блюдо: скандинавский ужин из морепродуктов, куда и войдет спорный ингредиент. Его стоимость будет составлять 270 фунтов стерлингов (21 тысячу рублей) на одну персону.

Основатель и шеф-повар ресторана Рене Редцепи (Rene Redzep) отметил, что так как заведение переехало на новое место, он решил серьезно пересмотреть меню. Весь год, пока ресторан был закрыт, он вместе с помощниками ездил по скандинавским странам и искал редкие традиционные блюда: «от странных растений и ракушек до рыбьих глаз».

Однако по словам Редцепи, он собирается сконцентрироваться на «короле рыб» — треске. «Я буду делать блюда из всех ее элементов: потрохов, лица, плавательного пузыря, живота, икры и спермы», — заявил шеф-повар.

Несмотря на то, что Редцепи еще не опубликовал меню полностью, все столики на день открытия ресторана уже забронированы.

В 2010 году ресторан «Нома» был признан лучшим рестораном мира престижным британским журналом «Restaurant», в 2011 возглавил рейтинг из 50 лучших ресторанов мира, составленный 800 экспертами, ресторанными критиками и поварами.

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