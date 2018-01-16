Фотограф «родила» кота ради оригинальных снимков

Фотограф из США приняла участие в фотосъемке, в ходе которой изобразила роды кота. Девушка выложила снимки на странице в Facebook, и за несколько дней постом поделилось 70 тысяч человек.

Люси Шульц (Lucy Schultz) 10 января взяла кота из приюта и решила отпраздновать это событие фотосессией. «Я думала о том, чтобы поучаствовать в этой съемке, больше года, когда решилась взять себе котенка. Я просто хотела отпраздновать эту веху в своей жизни», — так объясняет девушка творческий замысел.

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На фотографиях девушка в обнимку с мужем изображает потуги, пеленает котенка и прижимает к сердцу «новорожденного».

Съемку сделала подруга девушки Элизабет, тоже фотограф. По словам Шульц, первое, что она сделала, когда нашла кота своей мечты — написала подруге, та же, в свою очередь, приехала к ней со всей аппаратурой, как только котенок появился в новом доме.

Во время фотосессии котенок вел себя хорошо. «Он был на седьмом небе от счастья, когда мы трое уделяли ему все свое внимание и гладили его. Как только его запеленали, он уснул, и проспал большую часть съемки», — рассказывает хозяйка животного. Как назвать нового питомца, Шульц еще не придумала.

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