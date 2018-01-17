В Минфине нашли лучший подарок для девушек

Замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме заявил, что лучшим подарком для девушек стали не бриллианты, а майнинговые фермы. Об этом сообщает РИА Новости

По словам Моисеева, у нового поколения поменялся взгляд на накопления, и оно выбирает «новое и интересное». При этом, сказал чиновник, министерство будет делать все возможное, чтобы в дальнейшем девушкам снова нравились бриллианты.

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Также на форуме Моисеев предположил, что ажиотаж вокруг криптовалют скоро пройдет, и поддержал высказывание премьера Дмитрия Медведева. Тот ранее заявил, что виртуальные валюты могут исчезнуть так же, как возникшие в 90-е интернет-компании (dot-com bubble).

В январе президент России Владимир Путин сказал, что за криптовалютами нет никакого обеспечения, и они не могут служить средством накопления. Он сравнил ситуацию с валютной ипотекой, когда десятки тысяч россиян оказались в тяжелой ситуации из-за резкого роста курса доллара.

Ранее один из богатейших людей планеты, американский инвестор Уоррен Баффет предположил, что все криптовалюты «плохо кончат». По его словам, он не может спрогнозировать сроки, но уверен в будущем крахе.

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