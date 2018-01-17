В бывшей антидопинговой лаборатории поили «Мильдонием» и «Пробой Б»

В бывшем здании антидопинговой лаборатории в Сочи оказался ресторан La Punto, в котором подают коктейли «Мильдоний» и «Проба Б». Об этом сообщает Associated Press.

В напитках содержится только алкоголь и сиропы. «Мильдоний» состоит из абсента и энергетического напитка, а в коктейле «Проба Б» содержится самбука, текила и соус «Табаско».

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«Напитки так назвали, чтобы сохранить историю этого здания», — рассказала изданию менеджер заведения Елена Дятлова, добавив, что «скандал с допингом действительно неприятен для России». Известно, что ресторан работает с 2016 года, когда и арендовал здание, однако внимание журналисты на него обратили только в январе 2018-го.

Весной 2016 года комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена начала расследование по поводу использования российскими спортсменами допинга на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. По его итогам канадец представил два доклада, подтвердивших обвинения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес российских спортсменов. По результатам дополнительных расследований МОК лишил Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранил сборную от Игр-2018.

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