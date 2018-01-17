Названы вузы-рекордсмены по выпуску фальшивых диссертаций

Онлайн-сообщество «Диссернет», выявляющее плагиат в научных работах, опубликовало доклад с антирейтингом вузов. В него вошли те учебные заведения, где, по данным «Диссернета», чаще всего защищают фальшивые диссертации.

Первое место занял Московский государственный педагогический университет, у которого, как уточняет РБК, сообщество обнаружило 232 работы с заимствованиями.

На втором оказалась Российская академия государственной службы (реорганизованная в РАНХиГС) — 182 диссертации с плагиатом, на третьем — Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, где найдено 126 таких работ.

В первую десятку вошел также МГУ имени Ломоносова. Авторы доклада привели его как пример крупного вуза, лидирующего в списке, при этом в значительной мере чистого от плагиата. Появление университета в рейтинге обусловлено тем, что плагиат генерируют отдельные диссертационные советы и профессора, говорится в аналитической записке.

С 2013 по 2017 год «Диссернет» выявил 7251 фальшивую диссертацию. По данным на середину января 2018-го, в России работает 2034 диссертационных совета, которые подчиняются Высшей аттестационной комиссии. Как утверждает «Диссернет», к изготовлению фальшивых диссертаций причастны 392 совета.

Также «Диссернет» изучил, по каким специальностям защищено больше всего недобросовестных диссертаций: это экономика, педагогика и юриспруденция. Эксперты сообщества отметили, что объем «диссеродельческого» бизнеса составляет около 200 миллионов долларов в год.

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