Обвиненного в хищении полумиллиарда рублей банкира нашли на Лазурном Берегу

В Монако — на Лазурном Берегу Средиземного моря — задержан российский банкир, обвиняемый в мошенничестве. Об этом в четверг, 18 января, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По версии следствия, задержанный вместе с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. В качестве предоплаты они перечислили с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 миллионов рублей.

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«В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию. По информации РЕН ТВ, речь идет о бывшем президенте «Инвестторгбанка» Владимире Гудкове, который ранее был объявлен в международный розыск.

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