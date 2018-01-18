В подконтрольном Киеву городе Донбасса погиб наблюдатель ОБСЕ

Наблюдатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе погиб в городе Краматорск Донецкой области Украины. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает в четверг, 18 января, ТАСС.

Отмечается, что погибший был сотрудником Специальной мониторинговой миссии организации (СММ).

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу миссии передает, что сотрудник ОБСЕ стал участником ДТП — он ехал по городу на такси, попал в аварию и погиб на месте происшествия. Как отметили в СММ, это представитель их Луганской команды Виталий Зара.

Краматорск находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действует в зоне конфликта на Украине с марта 2014 года. Она начала свою работу в связи с обращением украинского правительства в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой — объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.

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