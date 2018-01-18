Девушка нарастила ресницы и потеряла возможность открывать глаза

Жительница Канады нарастила ресницы, но не смогла открыть глаза после процедуры. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

20-летняя Изабель Кан (Isabelle Kun) из Оттавы отправилась наращивать ресницы в местный салон красоты 9 января, но уже через два дня не могла даже открыть глаза из-за отека, вызванного аллергической реакцией. «Моя девушка спала рядом со мной, но даже ее я не могла увидеть. Мне было сложно глотать и даже дышать», — рассказала девушка.

Это не первая процедура по наращиванию ресниц: весь прошлый год Изабель делала ее примерно пару раз в месяц. После последнего визита в салон красоты ее глаза немного опухли, и Кан посчитала это аллергией на клей для ресниц. Она уточнила у сотрудницы наличие в средстве цианоакрилатов, но удовлетворилась неоднозначным ответом, что «клей хороший».

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«И я сказала: ну ладно. Решила сделать еще одну процедуру, хотя мне не следовало бы этого делать, если она даже название клея не знает», — сокрушается Кан.

Несмотря на то что в больнице девушке сделали инъекции антигистаминного препарата, спустя неделю после процедуры отек глаз так и не прошел. «Мои глаза стали еще хуже. Под одним из них вскочил пузырь с жидкостью, и это ужасно», — жалуется она.

После инцидента салон красоты указал на сайте, что наращивание ресниц может вызвать аллергическую реакцию. По словам владелицы салона Сары Ду (Sara Du), клиент может попросить о проверке на наличие аллергии.

Несмотря на произошедшее, канадка намерена продолжать наращивать ресницы, потому что ей не нравится их натуральная длина.

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