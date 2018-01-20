Актер, лауреат премии «Золотой глобус» Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака с Ив Мавракис. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Как пишет издание, причиной такого решения стали «непримиримые разногласия». По информации таблоида, супруги не живут вместе с мая 2017 года.

У пары четверо детей и совместная собственность. По данным источников TMZ, Макгрегор и Мавракис не подписывали добрачное соглашение, в связи с чем по калифорнийским законам имущество, нажитое супругами в период брака, могут разделить пополам.

Макгрегор и его жена уже наняли адвокатов по бракоразводным процессам и начали обсуждать вопрос опекунства. Так, по сведениям TMZ, актер согласен на совместную опеку и готов платить алименты, однако его супруга настаивает на том, чтобы у Макгрегора было только право навещать детей.

Впервые информация о том, что Макгрегор и художник-постановщик Ив Мавракис расстались, появилась в октябре прошлого года вскоре после того, как в сети были опубликованы фотографии актера, целующего свою коллегу по сериалу «Фарго» Мэри Элизабет Уинстед.

Макгрегор и Мавракис познакомились на съемках сериала «Королевский адвокат Кавана». Пара вступила в брак в 1995 году. У них четыре дочери — две биологические и две приемные.

Юэн Макгрегор за свою карьеру снялся более чем в 80 картинах, в частности в киносаге «Звездные войны», в фильмах «На игле», «Мулен Руж» и «Крупная рыба». Он также снимался в сериалах: за роль Эммита Стасси в «Фарго» он получил «Золотой глобус» как лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ.

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