В Турции назвали время начала наземной операции в Сирии

Наземная операция вооруженных сил Турции в сирийском Африне может быть начата в воскресенье, 21 января. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщает ТАСС.

«Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — сказал Йылдырым журналистам в субботу.

Ранее, 20 января, Анкара официально объявила о начале операции в Сирии. Турецкая армия поддерживает силы сирийской вооруженной оппозиции с воздуха и артиллерией. Заявленная цель операции — защита турецких границ и борьба с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России»).

Обстрелы позиций курдских формирований в Сирии турецкая армия начала вечером в пятницу, 19 января.

Как прокомментировали происходящее в Минобороны России, причина начала военной операции кроется в бесконтрольных поставках современного американского вооружения группировкам, лояльным США.

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