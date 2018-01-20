Папа Римский озаботился проблемами индейцев

Папа Римский Франциск в ходе визита в Перу рассказал, что озабочен проблемами, с которыми столкнулись коренные народы Амазонии. Об этом сообщает мексиканское издание Excelsior.

«Возможно, коренные народы Амазонии никогда не подвергались такой угрозе на своих территориях, как сейчас, — заявил понтифик в Пуэрто-Мальдонадо. — Мы должны покончить с исторической парадигмой, которая воспринимает Амазонию как неиссякаемую кладовую без учета интересов коренного населения».

Франциск в ходе встречи с индейцами в городе Пуэрто-Мальдонадо пояснил, что считает основными проблемами загрязнение окружающей среды, вызванное постоянными разливами нефти и незаконной добычей полезных ископаемых, а также процветающую в регионе торговлю людьми и практику стерилизации женщин в некоторых общинах.

В сентябре 2017 года бразильские золотодобытчики похвастались убийством 10 аборигенов Амазонии. Несмотря на то, что преступления изначально не были подтверждены, следователи отправились на предполагаемое место преступления, причем путь занял 12 дней на лодках.

