Кремль отреагировал на обвинения сирийских курдов в предательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления лидеров сирийских курдов о позиции Москвы в связи с турецкой военной операцией на границе с Сирией, передает «Интерфакс».

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«Мне нечего добавить к тому, что я говорил вчера о турецкой операции в Африне», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля на обвинения курдских ополченцев. Ранее пресс-секретарь главы государства говорил, что в Москве следят за ситуацией в Африне.

В понедельник, 22 января, высокопоставленные представители курдов заявили, что Россия предала их и не отговорила Турцию нападать на курдский кантон Африн в Сирии. По словам главнокомандующего курдскими отрядами YPG Сипана Хемо, у них были определенные договоренности с Москвой, которые она проигнорировала, поддержав Анкару.

Турецкая военная операция против базирующихся на территории Сирийского Курдистана военизированных курдских ополченцев началась 20 января. Их отряды в Турции признаны террористическими, и Анкара намерена уничтожить их. В кампании участвуют бойцы сирийской оппозиции. За первые два дня турецкие военные продвинулись на 7,5 километра от границы в направлении Африна. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна будет продолжать операцию, пока не достигнет поставленных целей.

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