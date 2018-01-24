Букмекеры оценили шансы фильма «Нелюбовь» получить «Оскар»

Букмекерская контора bwin оценила шансы фильма «Нелюбовь» на получение «Оскара». Информация размещена на сайте компании.

Американская киноакадемия включила картину «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Конкурентами российской ленты в борьбе за статуэтку станут «Фантастическая женщина» (Чили), «Квадрат» (Швеция), «Оскорбление» (Ливан) и «О теле и душе» (Венгрия).

Букмекер bwin.ru оценивает вероятность получения «Оскара» картиной Звягинцева в 13 процентов (коэффициент 7.00). Чуть лучше шансы у «О теле и душе» — 16 процентов (6.00). Аутсайдером аналитики считают «Оскорбление». Победа ливанской ленты котируется за 9.00 (8 процентов вероятности). Фаворитами в данной номинации эксперты bwin.ru считают «Фантастическую женщину» (коэффициент 2.50 — 33 процента) и «Квадрат» (коэффициент 2.75 — 30 процентов).

«Нелюбовь» вышла на экраны в 2017 году. Главные роли в картине исполнили Алексей Розин и Марьяна Спивак. Премьера состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри. Также «Нелюбовь», помимо прочего, получила Гран-при на Мюнхенском и Лондонском международных кинофестивалях.

90-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2017 год состоится 4 марта 2018 года в голливудском театре «Долби».

