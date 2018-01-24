Президент России Владимир Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни. Об этом в среду, 24 января, сообщает РИА Новости. Это заявление президент сделал во время посещения дома-музея Владимира Высоцкого в Москве.

«Я бы со своей стороны мог бы это отфинансировать с помощью гранта», — сказал Путин.

В 2017 году Путин выступил с поддержкой ряда культурных и образовательных проектов. В частности, в ноябре глава государства заявил, что на поддержку талантливой молодежи ежегодно будет выделяться миллиард рублей.

Президент неоднократно обращал внимание на творчество Высоцкого. Так, в 2016-м он, поздравляя вице-премьера Юрия Трутнева с 60-летием, подарил ему самиздатовский сборник стихов Высоцкого и процитировал двустишие про бицепс. Это двустишие Путин произнес на январском заседании с членами правительства в том же году, когда Трутнев сообщил о нападках на него на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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