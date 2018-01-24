Ценности
 
Последние новости
Международные федерации потребовали от МОК ответить за отстранение россиян
Ветеран скупал филиппинских детей для секса
Эстонию заставили платить за российские дороги
Россияне ринулись в интернет за синтолом из-за «рук-базук»
Иранцы предложили России создать антиамериканский союз
За обитателями Воробьевых гор предложили следить  
Россия попросила у США сверхтяжелую ракету

Скафандры из вторсырья назвали одеждой будущего

Перейти в «Мою Ленту»

Японский модельер Юима Накадзато показал на Парижской неделе моды коллекцию мужской одежды сезона весна-2018. Об этом сообщает WWD.

В коллекцию вошли модульные скафандры, части которых соединяются без помощи швов на специальные застежки. Способ застегивания держится дизайнером в секрете, он уже подал заявку на патент. Одежда изготовлена из старых парашютов и автомобильных подушек безопасности методом лазерной резки. По словам Накадзато, он хотел показать, как «современные технологии в производстве одежды становятся повивальной бабкой будущего человечества».

Юима Накадзато родился в Токио в 1985 году. Первую коллекцию представил в 2010 году. С 2016-го участвует в Парижской неделе высокой моды как официальный гость. Накадзато стал вторым в истории Недели японским дизайнером, удостоенным такого приглашения. Известен своими экспериментами в области использования переработанных материалов и 3-D печати для создания одежды.

В 2017 году сообщалось о создании «самых удобных в мире брюк» из переработанного пластика, спандекса и кофейных зерен. На каждую пару уходит 14,5 пластиковых бутылок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Yuima Nakazato Couture Spring 2018
Старым компьютерам нашли необычное применение
Стелла Маккартни создала разборные кроссовки без ниток и клея
Ценности
Ценности00:0823 января

Некультурный код

Почему прическа русских гопников завоевывает мир
16:11Сегодня

Рианне и Кардашьян указали на расизм их российского дизайнера

23:4923 января

Французы определили запах новой мужественности

14:33Сегодня

Внучка Елизаветы II получила на помолвку уникальное кольцо

Ценности00:0321 января
Мобуту Сесе Секо

Леопардовый маршал

Пожизненный президент Заира крал миллиарды и строил дворцы в джунглях
17:0223 января

Швейцарцы выпустили эротические часы

16:2123 января

Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами

13:0023 января

Модель в хиджабе поплатилась за антисемитизм

Ценности00:0422 января

Это норма

Мужчины в юбках и БДСМ-курсанты: почему это модно?
12:2123 января

Цена на коврики для йоги поднялась до 400 тысяч рублей

16:4022 января

В интернет-магазине обнаружили смертельно опасные расчески и помаду

00:19Сегодня

Предложена лавандовая и зеленая основа под макияж

Россия
«Чеченцев нельзя победить силой!»
Русский беспредел, пчеловод Басаев и дикие танцы: ичкерийская одиссея «Ленты.ру»
У забывшего 15 миллионов рублей дома воронежца украли пустой пакет
В российских храмах появились тактильные иконы
Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни
Песков прокомментировал реакцию Минкульта на «Смерть Сталина»
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
«Только так можно человека вырвать у смерти»
Почему закрытые двери реанимаций — угроза для больниц и пациентов
Все материалы
Мир
«Я ненавижу тупых людей»
Жестокая бойня в школе сделала двух садистов героями Америки
Иранцы предложили России создать антиамериканский союз
Британка обескуражила скорую вопросами о яйцах
Американцы, немцы и британцы повоюют с курдами против турок
Выходец из России боролся против исламизации Германии и принял ислам
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
Голый физрук из США поиграл в догонялки с младшеклассниками
Все материалы
Бывший СССР
Назад в горы: из Донбасса ушла крупнейшая украинская бригада
«Закарпатский легион» воевал под Донецком и Луганском
Председатель Верховной Рады рассказал об угрозах Жириновского
Бес попутал
Москва и Киев сражаются за души украинцев
Байден похвастался увольнением генпрокурора Украины за шесть часов
Узбекистан решил открыть новые пути для миграции в Россию
Украинский журналист слил совершенно секретную военную информацию
Саакашвили повалялся в песке в трейлере фильма про Украину
Все материалы
Экономика
Иванка Трамп, Кристин Лагард и Ангела МеркельБабий бунт
Главное бизнес-событие мира захватили женщины. Они ждут Дональда Трампа
ВТБ утратил контроль над Почта банком
Поставщика процессоров для iPhone оштрафовали за «подкуп» Apple
Взрыватель активирован
Рынок безалкогольных напитков ждет передел
Альпийский успех
Главный экономический форум мира завалило снегом
Доллар рухнул до минимума за три года
Чиновники получили возможность брать взятки в биткоинах
Все материалы
Силовые структуры
Александр ДрымановВзятки сладки
Главного следователя Москвы обвинили в помощи главному вору страны
«Все знали, что меня вырежут вместе с семьей»
Он зачищал Кавказ от боевиков. Теперь они охотятся на него, а полиции все равно
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Инженер секретного бюро подводных лодок пропал в Санкт-Петербурге
Спрятавший тела влюбленных в диван убийца получил пожизненный срок
Москвич попытался провернуть аферу с майнингом и потерпел фиаско
Напавшего на бурятскую школу подростка отправили в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
«Инсульт случился очень вовремя»
Смерть Сталина похоронила все его победы: Берию расстреляли, а страну развалили
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Свои ребята
Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
Ожирение признали заразным
Назван самый популярный в мире смартфон
Чистый воздух оказался смертельно опасным для человечества
Найден способ отучить подростков от раннего секса и курения
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин«Это настоящий садизм»
Россиян лишают Олимпиады. И дело не в допинге
Завернули
Кого из российских спортсменов не пустили на Олимпиаду
Международные федерации потребовали от МОК ответить за отстранение россиян
Стали известны соперники сборной России по футболу в новом турнире
В МОК отказались объяснить отстранение Шипулина и Устюгова
Родченков запутался в собственных показаниях
Отца Мэйуэзера решили арестовать
Все материалы
Культура
Много воды
Номинанты на «Оскар»-2018: неудачники, сюрпризы и русский след
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Эпоха сильных женщин
Жанна Моро: секс-символ старой Франции и муза интеллектуалов
50 Cent позволил платить за свой альбом биткоинами и снова разбогател
Украинский певец вступился за избитого афроамериканца и пожалел
Фильм обвиненного в изнасиловании Коби Брайанта номинировали на «Оскар»
Певица и актриса фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Все материалы
Интернет и СМИ
«Орет, психует, может головой об пол биться»
Пока дети устраивают массовые бойни, взрослые винят интернет, аниме и GTA
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Не баг, а фича
YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
В сети перечислили «самые тупые» и изнуряющие споры из жизни влюбленных
НТВ выдал постороннего человека за убийцу и насильника московской студентки
Побудившую к убийству и изнасилованию студентки песню потребовали запретить
Россияне сочли имя «Ксения Собчак» самым подходящим для проституток
Все материалы
Ценности
Некультурный код
Почему прическа русских гопников завоевывает мир
Рианне и Кардашьян указали на расизм их российского дизайнера
Французы определили запах новой мужественности
Внучка Елизаветы II получила на помолвку уникальное кольцо
Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами
Скафандры из вторсырья назвали одеждой будущего
Цена на коврики для йоги поднялась до 400 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Это залет!
Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Лучший отель мира оказался удивительно недорогим
Для российской молодежи предложили ввести туристические льготы
Россияне проявили к Турции рекордный интерес
Пассажирка испытала отвращение при виде сексуальных стюардесс
Опубликовано видео схода лавины после извержения вулкана в Японии
Раскрыт список отелей-обманщиков
Все материалы
Из жизни
«Вуду даст тебе здоровье, но убьет твоего брата»
Что продается на самом жутком рынке в мире
Хлебнули лиха
Богачи Кремниевой долины подсели на грязную воду. Но сами они об этом не знают
«Они считали, что русские страшные, грубые и злые»
История москвича, перебравшегося в Англию, а потом в Германию
Мальчик из Бразилии случайно пронзил себе сердце и выжил
Канадскую проводницу уволили за сексуальные позы на рельсах
Девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла
Стадо бегемотов прогнало тупорылую акулу
Все материалы
Модели Jeep, про которые вы не знаете
Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep
Песок, вода и медные трубы
Как прошла тяжелейшая гонка на планете: лучшие фотографии «Дакара–2018»
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
В России запатентовали дизайн большого седана Hyundai
Kia представила «спортивную» версию хэтчбека Rio
Стали известны моторы новой Toyota Camry для России
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
Россиянин совершил самоубийство из-за квартиры
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Все материалы