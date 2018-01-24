Скафандры из вторсырья назвали одеждой будущего

Японский модельер Юима Накадзато показал на Парижской неделе моды коллекцию мужской одежды сезона весна-2018. Об этом сообщает WWD.

В коллекцию вошли модульные скафандры, части которых соединяются без помощи швов на специальные застежки. Способ застегивания держится дизайнером в секрете, он уже подал заявку на патент. Одежда изготовлена из старых парашютов и автомобильных подушек безопасности методом лазерной резки. По словам Накадзато, он хотел показать, как «современные технологии в производстве одежды становятся повивальной бабкой будущего человечества».

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Юима Накадзато родился в Токио в 1985 году. Первую коллекцию представил в 2010 году. С 2016-го участвует в Парижской неделе высокой моды как официальный гость. Накадзато стал вторым в истории Недели японским дизайнером, удостоенным такого приглашения. Известен своими экспериментами в области использования переработанных материалов и 3-D печати для создания одежды.

В 2017 году сообщалось о создании «самых удобных в мире брюк» из переработанного пластика, спандекса и кофейных зерен. На каждую пару уходит 14,5 пластиковых бутылок.

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