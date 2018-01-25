Вдову Сергея Бодрова обокрал «сотрудник банка» во время звонка

Телефонные мошенники списали со счета вдовы Сергея Бодрова Светланы почти 600 тысяч рублей. Об этом в четверг, 25 января, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В минувшую среду Бодрова обратилась в полицию с заявлением о том, что ей позвонил мужчина, который назвался представителем банка, в котором у нее открыт сберегательный счет, и попросил ее назвать по телефону реквизиты карты, так как в банке якобы проходит реконструкция интернет-банка», — сказал собеседник агентства.

Свою компетентность звонивший подтвердил тем, что назвал паспортные данные, номера сберегательного счета и зарплатной карты, а также данные по последним операциям, рассказала Светлана Бодрова полицейским, пишет газета «Московский комсомолец».

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«Сотрудник банка» запросил новый «тестовый» код входа из восьми цифр, который пришел по СМС. Бодрова продиктовала мошеннику пароль, и через некоторое время ей на телефон начали приходить сообщения с информацией о списании денежных средств с ее карты. Все это время звонивший оставался на связи и уверял потерпевшую, что произошел сбой и работы по его устранению ведутся в режиме реального времени. За время разговора неизвестные похитили со сберегательного счета 510 тысяч рублей и с зарплатной карты — 75 тысяч рублей.

Оперативники установили, что телефон, с которого мошенники позвонили Бодровой, зарегистрирован на 46-летнего уроженца Абхазии по имени Лион, а сам звонок был сделан из поселка Смирновка Солнечногорского района.

Светлана Бодрова с 2000 по 2014 год была режиссером программы «Жди меня». Ее супруг — актер и режиссер Сергей Бодров-младший — пропал в Кармадонском ущелье Северной Осетии в сентябре 2002 года вместе со съемочной группой фильма «Связной» после схода ледника.

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