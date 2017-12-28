Приморских бизнесменов попросили купить подарки прокурорам

Предпринимателей Уссурийска настоятельно попросили закупить подарки прокурорам для решения вопросов по поступившим на них жалобам. Об этом говорится на сайте Приморской краевой прокуратуры в четверг, 28 декабря.

«Телефонные звонки с "деловыми" предложениями и просьбами приобрести, в том числе, дорогостоящий алкоголь и продукты питания, являются преступными действиями мошенников», — уточнили в надзорном ведомстве.

Отмечаются, что звонящие представляются работниками прокуратуры. В ведомстве попросили горожан сразу обращаться в полицию в случае получения такого звонка.

8 декабря в аэропорту Краснодара задержали мэра Туапсе Александра Чехова. При себе у него был пакет с двумя миллионами рублей наличными. По утверждению Чехова, деньги были подарком к его дню рождения. По версии следствия, деньги являлись частью большой взятки от бизнесмена.

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