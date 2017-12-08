Мэра Туапсе задержали с «подарком ко дню рождения»

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Главу города Туапсе Александра Чехова заподозрили в получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает «Интерфакс».

Чиновника задержали в аэропорту Краснодара с пакетом, где находилось два миллиона рублей наличными. По утверждению Чехова, деньги были подарком к его дню рождения.

По версии следствия, деньги — часть взятки, которую мэр требовал от местного бизнесмена. Взамен он обещал, что администрация города признает аварийной и снесет постройку на одной из улиц Туапсе. ТАСС пишет, что Чехов «просил семь миллионов».

По данным источника «Юга.ру», Чехова отстранили от должности мэра Туапсе 1 декабря. В администрации Туапсе эту информацию не прокомментировали. «Кубань 24» называет Чехова бывшим мэром, на сайте городской администрации он по-прежнему указан как глава города.