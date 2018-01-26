Костин рассказал об отсутствии страха перед санкциями США

Глава ВТБ Андрей Костин заявил на форуме в Давосе, что не боится попасть в санкционные списки США. «Вы знаете, мы все знаем, что рано или поздно мы умрем. Вы боитесь этого? Думаю, нет. Санкционный лист не зависит от меня», — ответил он на вопрос о возможности попасть в санкционный список. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ВТБ.

Костин подчеркнул, что банк ВТБ проводит «очень хорошую политику прозрачности и открытости». «Мы ведем хороший бизнес, и у нас нет никаких претензий со стороны OFAC (офиса по контролю за иностранными активами Минфина США) и других американских организаций о том, что мы нарушали какие-либо нормы какого-либо закона. Если я и мой банк, что намного хуже, будут наказаны политической элитой Америки в связи с тем, что [президент России Владимир] Путин делает что-то не так, а я не могу особо повлиять на него, мне просто остается подождать и посмотреть, а затем действовать в соответствии со сложившимися условиями», — сказал он.

Топ-менеджер также заявил, что никогда не видел никого из семьи президента США Дональда Трампа или его окружения, а также не одалживал им денег. «Но я понимаю Трампа, который сосредоточился на европейских гендиректорах и бизнесе, в частности пытаясь пригласить их инвестировать в Америку, и он ведет диалог с европейским бизнесом. Конечно, россияне не приглашены [на эту встречу]», — добавил Костин.

Он также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что ВТБ якобы намеревался финансировать строительство Tramp Tower в Москве. Глава ВТБ также заявил, что за введение взаимных санкций ответственны американцы: «Я думаю, что американская сторона решила пойти на санкции, которые наносят ущерб мировой экономике и, конечно, России тоже. И я могу сказать вам, что ни один бизнесмен, которого я знаю, по крайней мере, не говорит, что это правильно и хорошо».

Он добавил, что помахал бы Трампу, если бы встретил его на форуме.