Врач оригинально поддержал недоношенного младенца и заслужил похвалу в сети

Пользователь Reddit поделился фотографией, на которой врач «дает кулачок» недоношенному младенцу, чтобы его поддержать. За сутки пост набрал больше 19 с половиной тысяч лайков.

Изначально снимок выложил пользователь Giorgio MD — студент медицинского института из Швеции. Комментаторы призвали младенца держаться и поделились свои опытом: многие из них либо родились недоношенными сами либо стали родителями таких детей.

«Когда я родился, на мою шею налезло бы кольцо отца. Это очень милое фото», — отметил пользователь с ником sarcasmdetectorbroke.

Недоношенными считаются дети, рожденные на три и более недели раньше положенного срока. Такие младенцы нуждаются в особом уходе, особенно если они весят менее полутора килограммов. Их помещают в кувез, где поддерживается специальный климатический режим: температура от 34 до 36,5 градуса по Цельсию и не менее 70 процентов влажности.

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