Попытки американцев спрятаться от россиян в Давосе провалились

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что все же нашел нескольких представителей американской делегации в ходе Всемирного экономического форума в Давосе и даже провел с ними короткую встречу. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня были короткие контакты, не организованные встречи с некоторыми членами делегации США», — признался глава российской делегации в Давосе. Также Дворкович признался, что в рамках форума он не пересекался с президентом США Дональдом Трампом.

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Помимо представителей американской делегации Дворкович встречался с членами делегаций Казахстана, Армении, Киргизии, Перу, Анголы, Турции, Нидерландов и другими. Вице-премьер заверил, что все задачи, которые российская делегация ставила перед собой до форума, выполнены, какие были задачи чиновник, правда, не раскрыл.

В среду, 24 января, Аркадий Дворкович рассказал, что члены американской делегации в Давосе избегают встреч с российскими представителями, а при личной встрече избегают общения. Вице-премьер тогда отметил, что американцы фактически прячутся от россиян.

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