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США расширили санкции против России

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США расширили санкции против России из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины. Список попавших под санкции частных лиц и предприятий опубликован на сайте американского Минфина.

В частности, в перечень вошли 12 компаний, связанных с «Сургутнефтегазом».

Всего в списке оказался 21 человек, среди которых и замминистра энергетики России Андрей Черезов. Из организаций, на которые распространены ограничения, следует выделить «Силовые Машины».

11 января глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время введет новые санкции против российских граждан. Ожидается, что в список войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству страны.

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018-го. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

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