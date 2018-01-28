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Умерла режиссер Мария Саакян

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Мария Саакян
Мария Саакян

Режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

«Талантливый режиссер и хороший человек. Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию. Не шла на коммерческие компромиссы, очень требовательно относилась к профессии и к себе (...) Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины», — написал он.

Смерть Саакян также подтвердили режиссер Анна Меликян и коллега, пожелавшая остаться неназванной. «У нее была четвертая стадия. Других подробностей я не знаю», — сказала она в беседе с РБК.

Мария Саакян родилась в Ереване в 1980 году, окончила ВГИК в 2003-м. Фильм «Прощание» стал ее дипломной работой и получил несколько наград, в том числе Гран-при фестиваля «Золотой абрикос». Также Саакян известна как режиссер картин «Маяк» и «Энтропия». У нее остались пятеро детей.

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