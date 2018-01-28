Астроном-любитель нашел потерянный НАСА спутник

Астроном-любитель из Канады обнаружил потерянный больше десяти лет назад спутник НАСА. Об этом сообщило издание Tech Times.

20 января канадец Скотт Тилли (Scott Tilley) смог зафиксировать сигналы со спутника IMAGE. Мужчина пытался обнаружить секретный американский спутник Zuma, однако вместо этого услышал позывные с давно потерянного космического аппарата.

Тилли написал о находке в блоге, однако поначалу на это никто не обратил внимания. Тогда он связался с главным инвестором IMAGE Джеймсом Берчем (James L. Burch). Несколько дней спустя инженеры из Центра космических полетов Годдарда подтвердили, что смогли поймать сигнал с IMAGE и удержать его.

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Спутник IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) был запущен в 2000 году для изучения магнитосферы Земли. В декабре 2005 года ученые потеряли с ним связь и признали его затерявшимся в космосе. Предположительно, спутник смог перезапуститься во время прошлогоднего солнечного затмения.

8 января стало известно, что секретный американский спутник под кодовым названием Zuma не смог выйти на орбиту после запуска ракетой-носителем Space X. Космический аппарат не отсоединился от второй ступени Falcon 9 и сгорел в атмосфере, либо утонул в океане. Позже причиной потери назвали неисправность в системе отделения аппарата от ракеты.

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