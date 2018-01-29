Московских ЛГБТ-блогеров избили в центре столицы

vladosmiros / Instagram

Популярных российских блогеров-андрогинов Влада Мирова и его товарища Георгия, известного под псевдонимом George Betaneli, избили в центре Москвы. Об этом Миров сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам блогера, нападение произошло в районе станции метро «Цветной бульвар». Как утверждает Миров, на них без предупреждения набросились шестеро неизвестных и принялись их избивать. «Меня бьют ногами по голове, ребрам и ногам. Тем временем подбегает Жора, чтобы меня защитить. Но они кидают его на снег рядом со мной и тоже начинают *** (бить)», — поясняет он.

Миров отмечает, что после избиения кто-то вызвал скорую, и блогеры отправились за помощью в отделение полиции, располагающееся в метро. Пострадавшие утверждают, что сотрудники правоохранительных органов попросили молодых людей удалиться. «Нам сказали: "это было не у нас, поэтому уходите". Я просто был в *** (в шоке). Вы понимаете, насколько это *** (пипец)?» — возмутился блогер.

«У меня очень сильная травма височной части головы и ребер. Я уже молчу про избитые колени, руки и тело. У Жоры много ударов по лицу и животу. Он до сих пор в больнице. За что? Из-за чего? Никому неизвестно», — добавил Миров, отметив, что ему очень грустно осознавать, что в центре столицы избитому не помогут ни полицейские, ни прохожие.

В комментариях под постом Мирова, который за сутки набрал более 126 тысяч просмотров, пользователи принялись поддерживать пострадавших, заверяя блогеров, что виновники будут наказаны. Тем не менее среди пользователей нашлись и те, кто посчитал правильным избиение андрогинов. «Потому что ведешь себя как *** (гей). Надо было убить тебя», — пояснил один из них.

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