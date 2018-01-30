Apple вдвое сократит производство iPhone X

Корпорация Apple решила в два раза сократить заказ на производство флагманских смартфонов iPhone X. Об этом сообщает The Nikkei Asian Review.
По информации издания, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов. Это связано со слабым спросом на новинку, который продемонстрировали покупатели в период рождественских и новогодних праздников.
Цена в США на iPhone X стартует от 999 долларов.
22 января аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо предсказал скорое прекращение производства и продаж iPhone X. По его словам, Apple перестанет выпускать смартфон уже летом 2018 года, а продажи прекратятся с выходом новой модели. Аналитик ссылался на низкие продажи аппарата.
В ноябре китайские школьники рассказали, что работали на заводе Foxconn — тайваньского подрядчика Apple. По словам подростков, они были заняты на сборке iPhone X по 11 часов в день в течение трех месяцев, это засчитали им как «трудовую практику».