Apple вдвое сократит производство iPhone X

Корпорация Apple решила в два раза сократить заказ на производство флагманских смартфонов iPhone X. Об этом сообщает The Nikkei Asian Review.

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По информации издания, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов. Это связано со слабым спросом на новинку, который продемонстрировали покупатели в период рождественских и новогодних праздников.

Цена в США на iPhone X стартует от 999 долларов.

22 января аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо предсказал скорое прекращение производства и продаж iPhone X. По его словам, Apple перестанет выпускать смартфон уже летом 2018 года, а продажи прекратятся с выходом новой модели. Аналитик ссылался на низкие продажи аппарата.

В ноябре китайские школьники рассказали, что работали на заводе Foxconn — тайваньского подрядчика Apple. По словам подростков, они были заняты на сборке iPhone X по 11 часов в день в течение трех месяцев, это засчитали им как «трудовую практику».

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