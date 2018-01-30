Россиянам пообещали отечественные смартфоны по рекордно низкой цене

Российская компания Pixelphone анонсировала выпуск смартфона M1. Информация об устройстве доступна на официальном сайте.

Согласно описанию, аппарат получит экран с соотношением сторон 18:9, однако его разрешение остается неизвестным. Также его оснастят сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой. Корпус выполнен из стекла и металла, а работает на «чистом» Android 7.0 без надстроек.

При обработке одного из пресс-рендеров можно заметить логотип китайской компании Ulefone. Некоторые пользователи предположили, что в основе Pixelphone M1 лежит Ulefone Mix 2, так как они внешне похожи.

Однако в официальной группе Pixelphone опровергли это предположение и заявили, что новый смартфон не является клоном Ulefone Mix 2 и у него «нет прародителя»: «Дизайнеру поставили задачу, сделать "загадочные" тизеры смартфона, где будут видны лишь контуры. И дизайнер решил использовать очертания чем-то похожей модели от Ulefone для создания тизеров. Но все следы грамотно за собой не замёл. А пользователи наши тизер-рендеры быстро рассекретили».

Полноценная презентация нового смартфона и старт сбора предзаказов состоится 5 февраля. Предполагается, что Pixelphone M1 будет стоить меньше 10 тысяч рублей.

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