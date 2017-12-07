На Олимпиаду отправят iPhone X с флагом России

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar подарит iPhone X, украшенный изображением флага страны и строками государственного гимна, отечественным спортсменам, которые получат золотые медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

Смартфон украшен панно из композитного камня красного, синего и белого цветов. Модель доступна для заказа, ее стоимость составляет 232 тысячи рублей.

Фото: Caviar 1 /3

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«В ответ на беспрецедентное в своей несправедливости решение Олимпийского комитета об отстранении России от участия в зимних Олимпийских играх 2018, Caviar представили iPhone X с дизайном в виде флага России, чтобы выразить свою поддержку спортсменам и заявить о том, что никто не сможет лишить нас нашего флага и нашего единства», — рассказали в компании.

Таким образом флаг и гимн России все равно достигнут Пхенчхана, добавили представители бренда.

Президент России Владимир Путин 6 декабря одобрил вариант, при котором россияне поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом. Он заявил, что препятствий для этого власти устраивать не будут.

МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.