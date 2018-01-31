В США на жилой дом рухнул вертолет

Вертолет рухнул на жилой дом в американском городе Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает Los Angeles Times. Видеозапись опубликована на YouTube-канале CBS SF Bay Area.

Уточняется, что четверо находились на борту вертолета, один — пешеход — был на земле в момент крушения. Пока неясно, кто из них выжил, а кто погиб. Двух пострадавших доставили в травматологический центр.

Обстоятельства случившегося выясняются. Как отмечает издание, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации, вертолет был построен в 2003 году компанией Robinson Helicopter Co. Это одна из самых популярных моделей гражданских вертолетов в мире. Легкие и доступные машины обычно выбирают для летных школ, полицейских подразделений, экскурсионных компаний, владельцев ферм и пилотов-любителей.

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