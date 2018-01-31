В Кремле пошутили по поводу драки Шевченко и Сванидзе из-за Сталина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал драку между журналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе, входящими в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Слова представителя Кремля приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 31 января.

Журналисты спросили Пескова, последуют ли в адрес членов СПЧ какие-либо замечания из-за неподобающего поведения. «Я не знаю, будут ли сделаны замечания. Я в этом контексте скажу только одно: вы еще критикуете наше министерство культуры за отмену прокатного удостоверения для фильма "Смерть Сталина", а тут такие мастодонты не могут с эмоциями совладать своими. Не могут держать себя в руках!», — ответил он.

Потасовка между журналистами произошла накануне, 30 января, во время прямого эфира радио «Комсомольская правда». Гости программы не сошлись во мнении о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. В частности, Сванидзе обвинил Сталина в доведении страны до «катастрофического состояния». Шевченко в ответ заявил, что, критикуя Сталина, его оппонент «плюет на могилы погибших под Москвой». После этого Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу. Разнимать мужчин пришлось сотрудникам радиостанции, передачу прервали.

На следующий день после инцидента Николай Сванидзе пообещал больше не бить своего коллегу, а также заверил, что они «все-таки не малые дети».

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