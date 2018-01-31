Песков рассказал о наградах для пропустивших Олимпиаду россиян

Награды для участников соревнований, которые устроят для спортсменов, не попавших на Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане, будут приравнены к размеру наград на Олимпиаде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 31 января.

«[Владимир Путин] поручил: первое — по результатам этих соревнований обеспечить премирование (…) в размере как на Олимпийских играх. То есть его размер будет приравнен к Олимпийским играм», — сказал Песков.

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Ранее в среду президент РФ Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-2018. Такое заявление глава государства сделал на встрече с российскими спортсменами-участниками Олимпиады в Пхенчхане.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Российские атлеты, не связанные с расследованием Всемирного антидопингового агентства, выступят без гимна и под олимпийским флагом.

Несмотря на заявление комитета, обещавшего, что «чистые» спортсмены смогут принять участие в Играх, ряд ведущих российских атлетов не получили приглашения на соревнования. В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан, которые не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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