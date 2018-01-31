Возникновение жизни в воде подвергли сомнению

Ученые Гарвардского университета заявили, что жизнь на Земле возникла не в водном растворе, а в формамиде — производном муравьиной кислоты. Таким образом исследователи планируют решить парадокс, согласно которому вода — агрессивная среда для таких молекул, как РНК, но в то же время необходима живым организмам. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сообщается на сайте Phys.org.

Формамид способствует образованию длинных полимерных цепей в большей степени, чем вода, а также сам может вступать в химические реакции с образованием нуклеотидов, аминокислот и других важных для жизни соединений. Однако формамид не встречается в больших количествах в природе. Некоторое количество этого соединения могло находиться на падающих на Землю метеоритах и кометах, однако для появления жизни этого было мало.

Исследователи полагают, что в некоторых местах на древней Земле формамид мог синтезироваться естественным образом в относительно больших объемах. Оказалось, что это соединение образуется при облучении цианистого водорода и ацетонитрила ионизирующим излучением.

Месторождения радиоактивных полезных ископаемых могли стать источником необходимых для этого гамма-лучей. В результате формамид мог образовываться в количествах, которые приблизительно на шесть порядков больше объемов, которые могли предоставить кометы.

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