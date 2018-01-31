Шевченко рассказал о христианском мотиве в драке со Сванидзе

Телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко сожалеет о драке с журналистом Николаем Сванидзе во время эфира на радиостанции «Комсомольская правда». Об этом Шевченко сказал телеканалу «360», отметив, что отвечать на удар в лицо он не привык.

Шевченко описал свою версию произошедшего: «Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде". Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол. Не умеешь драться, не берись».

По словам Шевченко, он — христианин и по христианским заповедям должен подставить другую щеку. Телеведущий предложил Сванидзе сделать это, тот отказался. «С моей стороны, я глубоко сожалею о том, что дело дошло до рукоприкладства. Но не я начал это рукоприкладство», — заключил Шевченко.

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Ранее Сванидзе заявил, что не станет извиняться перед Шевченко, а аудитории радиостанции, в эфире которой произошла потасовка, он принес извинения.

Драка между журналистами случилась 30 января. Оппоненты не сошлись во мнении о роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне. Сванидзе обвинил Сталина в доведении страны до «катастрофического состояния». Шевченко в ответ заявил, что, критикуя Сталина, журналист «плюет на могилы погибших под Москвой».

Сванидзе подошел и ударил Шевченко по лицу. Разнимать мужчин пришлось сотрудникам радиостанции, передачу прервали.

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