Создана самая реалистичная копия Вселенной

Международная группа ученых под руководством Фолькера Спрингера из Института теоретических исследований имени Гейдельберга (Германия) создала самый подробный симулятор Вселенной — IllustrisTNG. Исследователи смоделировали космическое пространство в виде куба с длиной стороны один миллиард световых лет, в котором реализовано образование галактик и таких крупномасштабных космологических структур, как нити и войды. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

IllustrisTNG создает сеть газов и темной материи, из которой впоследствии образуются галактики. По словам Спрингера, модель отличается от аналогов высокой степенью реализма. Она позволяет, например, рассчитать, как распределение вещества во Вселенной зависит от таких объектов, как сверхмассивные черные дыры. Кроме того, была исследована зависимость звездообразования в больших эллиптических галактиках от черных дыр.

Симулятор был реализован с помощью кода AREPO, позволяющего описать астрофизические процессы с точки зрения вычислительной гидродинамики. Его прогнали на суперкомпьютере Hazel Hen в центре высокопроизводительных вычислений в Штутгарте. При моделировании были задействованы более 24 тысяч процессоров, непрерывно работающих в течение двух месяцев. Всего было получено более 500 терабайт данных.

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