Министра обороны ДНР попытались устранить по примеру Гиви

Группа диверсантов совершила покушение на министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Кононова. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, освещающий вооруженный конфликт в Донбассе.

По данным авторов канала, злоумышленники обстреляли из гранатомета здание Минобороны ДНР и целились в окно помещения, которое занимает Кононов. Выстрел был произведен с расстояния около 50-70 метров.

Уточняется, что Кононов жив.

8 февраля 2017 года в Макеевке погиб командир ополчения Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. По его кабинету был произведен выстрел из реактивного огнемета «Шмель».

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