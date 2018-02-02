На Урале сгорел дом Ельцина

В селе Басмановское Свердловской области сгорел дом, в котором родился Борис Ельцин, передает Ura.ru.

Пожар произошел еще 26 января, за несколько дней до 87-летия со дня рождения первого российского президента, которое отмечалось 1 февраля. Как предполагается, возгорание возникло из-за неисправной печи, которую оставили без присмотра.

Видео: URA.RU

За домом следил сосед хозяев, уехавших в Тюмень. Он поддерживал тепло в помещении, чтобы не перемерзли трубы водопровода. Мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить дом, и сразу же позвонил пожарным.

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«Сообщение о пожаре поступило в 06:40 утра. На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось», — сообщили изданию в МЧС. В ходе пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого от строения остались только стены.

1 февраля музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин опубликовал в сети ранее неизвестное видеоинтервью с Борисом Ельциным, записанное в поезде в 1990 году.

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